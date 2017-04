Concessionária Volvo em Mato Grosso inaugura nova loja em Cuiabá

AUTO SUECO CENTRO-OESTE

DA REDAÇÃO

Mesmo em época de desaceleração da economia, grandes empresas instaladas em Mato Grosso mantém seu planejamento de investimentos no Estado.

A Auto Sueco Centro-Oeste é um exemplo desta postura: a concessionária Volvo em Mato Grosso inaugurou na última sexta-feira (25) a nova loja de Cuiabá.

Com um investimento de R$ 25 milhões, a 6ª unidade do grupo tem uma moderna e completa estrutura para atender com mais agilidade ainda os transportadores que circulam pelo Estado, além daqueles milhares de veículos que vêm de outras regiões, carregando principalmente grãos e outros produtos do agronegócio brasileiro.

A nova loja tem 42 mil metros quadrados, com 30 boxes para serviços gerais de oficina e mais 12 boxes para funilaria, contando ainda com uma cabine exclusiva para pintura. A concessionária também conta com quatro valas para Pit Stops, os boxes especiais para atender com exclusividade e grande rapidez os caminhões e ônibus da marca em serviços de troca de lubrificantes em um prazo de até 50 minutos.

A unidade cuiabana também tem uma ampla área interna e externa para recebimento de motoristas e familiares, com internet, vestiários masculino e feminino, copa e cozinha, churrasqueira, mesa de sinuca e TV.

Em breve, será criado o Espaço Kids, para receber os filhos que eventualmente viajam com os motoristas.

“O agronegócio de Mato Grosso alimenta o mundo e demanda transporte, por isso, era estrategicamente necessário para o desenvolvimento dos nossos serviços no Estado inaugurar esta nova unidade em Cuiabá”, disse o presidente do grupo Volvo na América Latina, Claes Nilsson, que prestigiou a inauguração da loja.

Para o administrador-executivo da Nors, holding da qual faz parte a AutoSueco Centro-Oeste, Jorge Guimarães, a nova concessionária em Cuiabá possui três significados para o grupo. “A ambição de ter uma instalação de referência no mercado, confiança na região Centro-Oeste e o talento das equipes de serviços com os clientes”.

Segundo o diretor executivo da Auto Sueco Centro-Oeste, Carlos Melnec, mesmo com o atual momento da economia apresentando desaceleração, o grupo manteve o planejamento de investimentos no Estado.

“O momento é de crise, mas a gente entende que como toda crise esse momento vai passar, a expansão já é pensando em quando isso acontecer. Não há como prever quanto tempo irá durar, mas entendemos que temos que estar preparados”, afirmou.

Na região onde a Auto Sueco Centro-Oeste atua, que engloba os estados de Mato Grosso, Rondônia e Acre, as vendas de caminhões em geral (incluindo todas as marcas) caíram 62%. Em todo o país essa queda foi de 50%.

Além de Cuiabá, a AutoSueco Centro-Oeste tem concessionárias em Sinop e Rondonópolis (MT); Porto Velho e Vilhena (Rondônia) e Rio Branco (Acre).