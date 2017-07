Fim de semana tem espetáculo no palco do teatro Zulmira Canavarros

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

DA REDAÇÃO

A suavidade de movimentos da dança oriental e a alegria de um dos maiores sucessos de bilheteria dos estúdios Walt Disney estarão no palco do Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros neste fim de semana (09,10 e 11) e até segunda-feira (12).

Além de oferecer belos espetáculos de dança ao público matogrossense, o evento – promovido em parceria pela Sala da Mulher da Assembléia Legislativa e Companhia de Artes e Associados (Cidarta / Ballet Caroline) – tem por objetivo a arrecadação de leite em pó para doação à prefeitura de Cuiabá, para destinação às creches municipais.

Todas as apresentações começam às 20h, à exceção da segunda-feira, que terá início mais cedo, às 17h. A entrada custa R$ 20 mais uma lata de leite em pó. A programação está inserida na 10ª Mostra de Dança de Mato Grosso.

ELEMENTOS

Sexta (09) e sábado (10) a Companhia apresentará “Elementos”, espetáculo no qual os encantos da dança oriental – uma das mais antigas expressões artísticas – traduzem a relação humana com os elementos da natureza.

De acordo com a diretora da Companhia, Najmah Al Nureen, as danças do ventre, folclórica, ritualística e popular moderna vão revelando a movimentação da bailarina com a água, o fogo, o ar e a terra.

“As coreografias traduzem estes elementos. Para representar a água, a exemplo, tomaremos como ponto de partida a relação da dança com a água, sua fluidez e apostaremos ainda, em simbologias e ícones, como as sereias, iemanjás. No caso do ar, a dança do véu será utilizada para manifestar a leveza, o equilíbrio e candelabros vão realçar a energia do fogo, da sensualidade que ele representa, entre outros”, adianta Najmah.

FROZEN

Domingo (11) e segunda (12), a beleza de movimentos sincronizados e a graciosidade de personagens especiais e divertidos saltam aos olhos em um dos espetáculos de maior repercussão da Companhia das Artes e Associados, Cidarta.

Em Frozen, recria-se um dos maiores sucessos de bilheteria da Disney, com esmero na produção rica em detalhes – de peças do figurino bordadas à mão a projeções que ilustram os cenários.

Uma boa pedida para a família no Dia das Crianças, afinal, o palco também é delas – várias gerações de bailarinos se revezam entre os atos, de crianças de três anos a profissionais de trajetória consolidada.

Neófitos e bailarinos experientes, todos reunidos para que a plateia deixe-se levar pela empolgante saga da destemida Anna que parte junto ao companheiro de viagem Kristoff e sua leal rena Sven seguem para encontrar sua irmã Elsa, cujos poderes gelados condenaram o reino de Arendelle a um inverno sem fim.

Assim como na animação, um universo de muita magia move o espetáculo encenado por um elenco de artistas da Escola de Dança Caroline onde podemos destacar a professora e bailarina Ana Carolina Pereira no papel de Elsa, a estudante Mariana Carberlin no papel de Anna.

Participam ainda, a Companhia Aline Fauth e o Grupo Constellacion do Instituto Canópus, aliados a nomes representativos no cenário nacional, o bailarino, coreógrafo e professor Andrei Medeiros, os bailarinos Bruno Palheta, Milena Lemos e Laís Lorenzo.

Todos estes vinculados ao Centro de Dança Rio. Segundo Maria Hercília Panosso, diretora artística do espetáculo, “a concepção de Frozen foi baseada em muitas pesquisas desenvolvidas em vários passos, da escolha do tema – feita junto aos alunos – a consultas a costureiras americanas e reproduções fiéis dos cenários, baseadas no filme”.

Foto: Miguel Alves / Assessoria