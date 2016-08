Larissa Manoela, estrela da novela Cúmplices, é inspiração de estilo!

SBT

Atriz, dubladora, cantora e modelo. Com apenas 14 anos, Larissa Manoela é uma artista completa! Apesar de jovem, a garota tem um currículo para ninguém botar defeito, com mais de10 anos de carreira.

Isso mesmo! Lari fez seu primeiro trabalho aos quatro anos de idade como modelo, ainda na sua cidade natal Guarapuava, no Paraná.

De lá pra cá, tem colecionado participações em séries de tevê, peças de teatro e filmes. Mas foi em 2012, interpretando a vilã esnobe Maria Joaquina na novela Carrossel, que Larissa ficou conhecida em todo o Brasil, tornando-se um fenômeno infanto-juvenil.

Em 2015, além de ser destaque em vários trabalhos fora da telinha, a atriz ainda enfrentou um novo desafio: atuar duplamente.

No papel das protagonistas Manuela e Isabela, de Cúmplices de um Resgate, a garota tirou de letra mais esse papel importante para sua carreira!

ESTILO PURO!

Lari é superestilosa e, como típica adolescente, adora cuidar da aparência, estando sempre por dentro das tendências. Nas redes sociais, dá show com fotos lindas! Com esse rostinho fofo, não precisa de muito esforço, né? Confira uma entrevista exclusiva que a garota deu pra gente falando sobre seu estilo:

Você está sempre antenada na moda. Como faz para ficar por dentro das novidades?

Eu sempre estou acompanhando blogueiras que postam sobre o look do dia, o que está sendo mais usado, que é tendência. Pesquiso pelo meu celular através do Instagram, blogs e algumas revistas de moda também.

Qual parte do vestuário prende mais sua atenção? Vestidos, blusas, chapéus…

Eu gosto muito de acessórios, por isso estou sempre de óculos de sol, ou até óculos de grau porque acho muito estiloso e já tenho que usar por causa de um probleminha de vista que tenho.

Eu gosto bastante de ousar nos meus looks, então eu uso vestidos, saias, coletes e estou sempre fazendo conjuntos legais.

Os sapatos não podem faltar, eu sempre estou com um novo ou quando saio quero comprar, adoro. Diria que são mais os óculos e os sapatos.

Como você define seu estilo?

Sou eclética, saio todo dia com um estilo diferente. Às vezes, estou mais romântica, às vezes, mais colegial, nunca fico presa em um único estilo. Tem dias em que saio mais básica e outros em que saio mais ousada. Sou eclética e gosto de diversificar.

Você tem um estilo diferente para os shows, outros para sair, para ir às gravações, ou procura ter um jeito único de se vestir?

Uso vários estilos de roupas. Uso brilho e roupas mais extravagantes nos shows, e roupas mais básicas quando vou para as gravações. No dia a dia, quando vou ao shopping com as amigas, ou ao cinema, opto por um modelo básico-chique.

Você costuma ficar horas se arrumando ou faz tudo rapidinho?

Eu fico horas me arrumando. Eu arrumo e hidrato o cabelo, coloco a maquiagem, troco de roupa, coloco o sapato, passo perfume… Fico horas na frente do espelho escolhendo o modelo que vou usar. Sou bem demorada.

Tem alguma personalidade em quem você se inspira?

Eu tenho vários ídolos nos quais eu me inspiro muito. Entre as personalidades de que eu mais gosto estão as divas do pop, como a Beyoncé. Também adoro a Selena Gomez, mas é na Ariana Grande que estou mais inspirada no momento. Além de vários outros ídolos talentosos, tanto na carreira musical como na de ator, que sempre me espelharam.

Foto: Reprodução

O estilo das personagens Manuela e Isabela tem a ver com o seu?

As personagens são duas irmãs gêmeas e possuem estilos diferentes. Uma delas usa mais colorido, usa roupas com estampas de flores e frutas, gosta de misturar cor e é muito fofa. Acredito que tendo um pouco para esse lado, não uso sempre como ela, mas eu adoro. A minha outra personagem é meio dark, ela usa mais o preto, cores escuras, fortes e marcantes. Ela possui um estilo mais gótico, gosto bastante. Tem dias que eu saio mais floral e dias mais dark.

Você é referência para muitas adolescentes. Qual recado você daria para as Larináticas que se inspiram no seu estilo?

Eu fico muito feliz em saber que tem muita gente que se espelha no meu trabalho, no meu estilo. Eu também me espelho em outros artistas, então fico muito feliz em saber que as pessoas gostam do que eu faço, do jeito que eu me visto e monto meus looks. Espero que todo mundo sempre siga e curta o meu trabalho e estilo.

Foto: Reprodução/Instagram

RAPIDINHAS

– Uma cor:

Rosa.

– Uma peça que você ama:

Blusas de tricô.

– Uma combinação perfeita:

Jeans com tricô ou camisa com calça de alfaiataria.

– Uma combinação nada a ver:

Moletom com salto.

– Uma peça que está fora de moda:

O que está fora de moda é muito relativo, sou a favor de usar aquilo que me faz feliz!!!