Mato Grosso Mais sorteia dez camisas do SBT; VEJA COMO PARTICIPAR!

O site Mato Grosso Mais, em parceria com o programa SBT Comunidade, vai sortear 10 camisetas personalizadas do SBT CUIABÁ!

Leia atentamente o regulamento abaixo e veja como participar!

Para participar, basta curtir a página do Mato Grosso Mais, clicar no local indicado, e compartilhar!

CLIQUE NESTE LINK PARA PARTICIPAR!

Será sorteado o nome de UMA pessoa que ganhará uma camiseta.

O sorteio será realizado no dia 29/12 (terça-feira) ao vivo no programa

SBT COMUNIDADE e o ganhadores devem comparecer na sede do SBT munido de

documento com foto até o meio-dia quarta-feira (30/12).

Serão considerados apenas perfis reais e ativos do estado de Mato Grosso e os

ganhadores deverão retirar o prêmio na sede do SBT em Cuiabá.

Boa sorte!