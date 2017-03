Finalista do Musa do Brasil, candidata por Mato Grosso morre após cirurgia estética

PARADA CARDÍACA

Foi enterrada na tarde desta terça-feira (12), no cemitério da Parque da Paz, em São Gonçalo, Rio de Janeiro, o corpo da modelo Raquel Santos, uma das finalistas do concurso Musa do Brasil 2015. A informação é do site UOL.

Raquel morreu após ser submetida a uma cirurgia estética. A informação divulgada pela imprensa é que ela teria tido uma parada cardíaca.

A fatalidade ocorreu no início da noite desta segunda-feira (11). Raquel tinha 28 anos, era casada e deixa dois filhos, um de 13 anos e outro de 7.

A informação de sua morte chegou à organização do concurso por meio de seu marido.

Apesar de ter nascido em Niterói, Raquel representou Mato Grosso no concurso de beleza.

Na semana que vem, ela iria para São Paulo cumprir compromissos profissionais.

Débora Azevedo, amiga da modelo, falou sobre o ocorrido. “Ela estava muito preocupada com a estética. Fazia tudo escondido das amigas para a gente não brigar porque não tinha necessidade. Ninguém está acreditando até agora”, afirmou ao site Ego.

“Ela morria de medo de cirurgia, mas fazia mesmo assim tamanha a preocupação dela com a beleza. Além disso, fazia todos os tratamentos estéticos que existem como bronzeamento artificial, drenagem linfática. Era bem vaidosa. A alimentação era saudável, mas ela não fazia uma dieta exagerada. Malhar ela malhava religiosamente, malhava muito”, completou Débora à reportagem.