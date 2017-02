Atriz do SBT, Larissa Manoela faz declaração fofa para João Guilherme

QUE LINDO!!

João Guilherme, o nosso Joaquim, está completando 14 anos nesta segunda-feira, 1º de fevereiro, e como não poderia ser diferente, a atriz Larissa Manoela fez uma declaração fofíssima em seu Instagram desejando os parabéns a ele! Olha só:

Foto: Reprodução/Instagram

“Hoje o dia é só seu! Dia de aproveitar, curtir, comemorar, festejar. Obrigado por você existir e ter entrado na minha vida como o melhor presente que eu poderia ter recebido. Eu sei que o aniversário é seu mas às vezes paro e penso que quem ganha um presente todos os dias sou eu por ter alguém tão incrível e especial como você ao meu lado. Eu só quero te desejar as melhores coisas que esse mundo pode te proporcionar! Que Deus sempre te conserve assim um menino que além de lindo por fora é lindo por dentro, que é dono de um ❤ gigante que não cabe em si, que tem um carinho inexplicável, uma humildade fora do comum e um caráter que vai além. Que você tenha muita saúde, muita paz e também que você possa trazer a paz para os outros, que você continue com essa alegria que contagia a todos, que o mundo prospere por você e para você, que a sua luz brilhe em todos os seus caminhos, que o sucesso prevaleça por você ser assim, tão VOCÊ! Que eu possa estar ao seu lado vivenciando muitos e muitos momentos maravilhosos. Aproveite seu dia e essa sua nova fase que agora se inicia para você realizar seus maiores sonhos. Você merece! ❤ Feliz Aniversário! Te ❤!”