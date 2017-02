CPI dos Incentivos Fiscais ‘pode’ convocar Tony Ramos para falar de carne

É DE CONFIANÇA?

DA REDAÇÃO

Após o presidente da gigante do frigorífico no Brasil, Wesley Batista Mendonça, ser convocado, por unanimidade, pela CPI dos Incentivos Fiscais da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, para prestar depoimento, não se assuste se a Comissão convocar o ator global Tony Ramos para ser ouvido também, como diria o site Sensacionalista.

Ramos é o ‘garoto’ propaganda da JBS/Friboi nos comerciais de tv.

Um dos rostos mais conhecidos da tv brasileira e com credibilidade de sobra, Tony Ramos consegue passar com segurança a marca do produto para as donas de casa.

Tony Ramos poderia muito bem explicar os tipos de cortes, ou quais os tipos de carne são mais vendidos pela marca.

E se é pra ganhar holofote na mídia, Tony Ramos é a pessoa certa para dar essa confiança à CPI.