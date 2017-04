José Fraga tem nome avalizado e deve ser o novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado

CADEIRA DE BOSAIPO

MATO GROSSO MAIS

O deputado estadual José Domingos Fraga (PSD) deve ser o novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Fraga já teria, inclusive, o aval do Palácio Paiaguás para ser nomeado para a cadeira no TCE, segundo uma fonte ligada ao governo.

A decisão para que ele fosse nomeado saiu em uma reunião, na semana passada, com lideranças partidárias do partido de Fraga.

Fraga deve sentar na cadeira que hoje vem ocupada pelo conselheiro substituto Moisés Maciel.

Maciel está nela por causa da aposentadoria de Humberto Bosaipo.

Antes de aposentar, Bosaipo foi afastado do TCE pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) por ser acusado pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro, no período em que atuava como deputado estadual e presidiu a Assembleia Legislativa do estado.

Com a cadeira vaga, a Assembleia Legislativa resolveu indicar, ainda sob a presidência do deputado José Riva (sem partido), a esposa, Janete Riva.

Mas a indicação dela gerou protestos e o Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu a indicação.

É que tramita no STF uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin), que resultou na liminar proibindo a indicação de qualquer novo conselheiro.

Desesperado, José Domingos Fraga já cogitou na imprensa em ir até ao Supremo tentar desemperrar essa situação.

Caso se concretize a nomeação de Fraga no TCE, o suplente de deputado Airton Português (PSD) assume a sua cadeira na Assembleia Legislativa.