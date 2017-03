Ex-BBB Daniel se encontra pela 1ª vez com a namorada após o ‘BBB16’

MUITO AMOR

Menos de 24 horas depois de deixar o BBB16, Daniel Manzieri já se encontrou com aquela que não saía de sua cabeça na casa: Thayna Brito ou Tatá, como ele a chama.

“Muito feliz”, o ex-brother resume o primeiro encontro com a namorada na tarde desta quarta-feira, 17/2.

Na casa do BBB16, foram inúmeras as vezes em que Daniel falou e se declarou para Tatá. As lembranças foram tantas que os outros confinados também chegaram a mandar recado para a namorada do empresário.

A modelo chegou a cogitar ir à plateia de Eliminação do carioca no Projac na noite da última terça, 16.

Mas ela acabou sendo barrada pela a mãe do brother.

A atitude de Dona Eleonora acabou gerando uma saia-justa para ela no Bate-Papo BBB do carioca com a Carol Paixão.

O brother ficou sabendo que Thayna não pode ir e a mãe teve que se explicar para ele no programa ao vivo do Gshow.

Foto: Arquivo Pessoal