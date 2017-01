Bancada do PSD votará ‘unânime’ em candidato da base do governo, diz líder

DA REDAÇÃO

O líder da bancada do PSD na Assembleia Legislativa, deputado Gilmar Fabris, disse na manhã desta quinta-feira (14), que os deputados peessedistas votarão unidos na chapa do próximo presidente da Casa de Leis e de acordo com a base governista. Tanto que a bancada não veta nenhum pré-candidato que compõe a base do governo.

A decisão foi anunciada durante a sessão de hoje, após reunião na antessala do Plenário das Deliberações.

Fabris disse que ainda é muito cedo para a discussão, porém, a decisão é fruto do entendimento da bancada do PSD no Parlamento, que é composta por seis deputados.

Além de Fabris, os deputados José Domingos Fraga, Wagner Ramos, Dr. Leonardo, Ondanir Bortolini (Nininho) e Pedro Satélite.

“Há pouco estive reunido com os cinco deputados do PSD. Definimos que o partido votará unido no próximo presidente da Mesa Diretora. Os seis votos escolherão um único candidato. Por essa razão, nosso partido não estará mais individualmente a leilão. Não adianta nos convidar para reuniões sobre esse assunto. A bancada do PSD vai votar dentro da base governista e não vetamos nenhum nome para participar da Mesa. Mas vamos votar dentro da base governista”.