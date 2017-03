Moradora relata que Bombeiros usaram 60 mil litros do Edifício Rio Cuiabá Park para conter incêndio

FOGO NO BB

DA REDAÇÃO

A moradora do edifício Rio Cuiabá Park, que fica em frente à Superintendência do Banco do Brasil, em Cuiabá, disse que o condomínio está sem água.

Segundo ela, o Corpo de Bombeiros usou os 60 mil litros do edifício para apagar o incêndio que atingiu a Superintendência do BB.

“Não falei que os Bombeiros não tinham água, por isso o fogo se alastrou rapidamente, agora vamos ter que comprar água de um caminhão pipa”, relatou indignada.

A Superintendência do Banco do Brasil pegou fogo na noite deste domingo (24).

Ninguém ficou ferido, mas toda a documentação que estava no interior do prédio foi consumida pelas chamas.

Os Bombeiros levaram mais de cinco horas para conter o fogo.