CONFUSÃO COM JOSÉ DE ABREU

DA REDAÇÃO

O ator José de Abreu, da TV Globo, participou do Domingão do Faustão, neste domingo (24), e contou sua versão sobre o incidente ocorrido em um restaurante japonês, em São Paulo.

O caso foi filmado por um dos clientes do estabelecimento e ganhou repercussão nas mídias sociais e imprensa.

O ator defende que o impeachment contra Dilma Rousseff (PT) seja um golpe da oposição.

Por conta do seu posicionamento, o ator tem sido criticado nas mídias sociais.

Sobre o incidente, Abreu contou que quando estava no restaurante quando um casal chegou e já começou a hostilizar ele e a mulher.

O ator conta que foi ao local porque havia chegado do Japão e queria conversar com o dono do restaurante sobre as diferenças da culinária japonesa daqui e de lá do país.

A mulher do advogado teria dito então: ‘Que merda, vamos ter que jantar do lado desse velho? Desse petista?”, contou.

Após isso, houve muita confusão entre os dois casais e num determinado momento o ator cuspiu no advogado e na mulher.

Ele disse que foi uma atitude impensada, e que por isso não pode se arrepender.

“O cara chama minha mãe de puta, minha mulher de vagabunda e eu de ladrão”, comentou.