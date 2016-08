Atriz de Cúmplices de um Resgate, Larissa Manoela concede entrevista

SBT

“A vida de cantora é muito legal, a gente estar perto dos fãs, cantando, sentindo a energia do público na hora, ver o resultado de tudo o que a gente faz ali, na hora, o pessoal gosta, canta, sabe… E isso é muito gostoso! Então, fazer show é uma coisa que eu gosto muito também. Cantar é muito bom. Tenho o meu CD, que é Larissa Manoela com Você, tem cinco músicas que estão na novela, eu fiquei muito feliz quando soube que elas entrariam… E é muito gostoso fazer turnê, eu gosto muito de cantar, de dançar… O meu show conta com quatro bailarinas, às vezes é com banda… É muito bom viajar, estar com os fãs e receber esse carinho”.

Papel duplo na tevê

“Bom, o desafio de representar gêmeas é muito bacana (ainda mais a Isabela e a Manuela, que uma se passa pela outra), dá um trabalho a mais para gravar… São coisa um pouco diferentes do que eu estava acostumada em Carrossel e da primeira novela que eu fiz no SBT que foi Corações Feridos, então são textos a mais, né, tudo em dobro! É muito bacana poder fazer o trejeito de uma, o de outra e ver que o pessoal de casa entende, né. E eu tenho uma cumplicidade imensa com a minha sósia, que é a Mharessa (Oliveira). Ela é muito querida, nos damos superbem, ela me acompanha sempre!”.

