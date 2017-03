Mascote do Gefron de Mato Grosso, ‘Bradock’ morre após problemas nos rins

GRANDE COMPANHEIRO

DA REDAÇÃO

O mascote do Grupo Especial de Segurança de Fronteira e Canil Integrado de Fronteira, Bradock, morreu neste sábado (21) em decorrência dos rins terem paralisados as funções.

Bradock passou 10 anos no Gefron e participou de diversos desfiles e treinamentos.

Os agentes do Gefron postaram uma mensagem de despedida do grande mascote:

Hoje com muita tristeza todos nós que fazemos parte do Grupo Especial de Segurança de Fronteira e Canil Integrado de Fronteira descobrimos que nosso amado “Mascote” que passou 10 anos do nosso lado e nós acompanhou em diversos desfiles, treinamentos, e nos tirando da solidão, fazendo companhia a cada um de nós quando de serviço, nos dando carinho e sempre esperando alguém para alisa-lo terá que nos deixar devido seus rins terem paralisado as funções.

Ao longo do período de convivência com todos nós vc nos trouxe amor, mas com a saúde abalada e ainda assim foi até o final lutou!

Todos os seus dias a nós você dedicou, fiel! companheiro! Alegre! Mas hoje chegou a tua hora amigo BRADOCK e nós , aqui ficamos com as lembranças e saudades.

Nós resta lembrar de todas as alegrias que proporcionou, seu olhar intenso e sincero!

Para nós sempre foi mais que um cão de guarda, e agora que seus olhos se fecharam para sempre fica o luto na alma de cada um de nós!

Descanse em paz! Sentiremos muito a sua falta e principalmente agora será muito triste chegar ao Canilfron e não te ver!!!

Você é insubstituível!

Adeus Amigo Bradock!!

#luto

#Bradock #saudades

#Gefron #olhosdafronteira