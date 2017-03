Eliana presta homenagem a médico que participava do quadro Beleza Renovada

TRAGÉDIA

SBT

A apresentadora Eliana postou em seu perfil no Instagram uma homenagem ao dermatologista Fernando Freitas, que atuou no quadro “Beleza Renovada” do seu programa. Aos 39 anos, ele faleceu neste sábado, 21 de maio. Segundo a Polícia Civil de São Paulo, o caso foi registrado como suicídio.

Sobre a perda, Eliana escreveu: “Ele foi responsavel por belas transformaçoes em nosso quadro Beleza Renovada. Obrigada pela dedicação e carinho. Triste partida. Meus profundos sentimentos a família do Dr Fernando, e que Deus conforte seus corações”.

Fotos: Reprodução/Instagram