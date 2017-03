Avião roubado de Afiliada da Rede Globo em Mato Grosso é encontrado na Bolívia

FIM DA LINHA

Roubado na manhã de ontem (25) no aeroporto internacional Marcehal Rondon, em Várzea Grande, o avião monomotor Cessna 210 e prefixo PTJKX foi encontrado na mesma noite caído na cidade San Javier, que é uma província de Santa Cruz, na Bolívia.

A aeronave é de propriedade da TV Centro América, afiliada da Rede Globo e era usada para fazer reportagens em áreas de difícil acesso.

Informações preliminares dão conta que dois brasileiros efetuaram o furto do avião que seria levado a Bolívia para ser usado no tráfico de drogas.

No entanto, existe a suspeita de que acabou o combustível durante a ação criminosa o que fez com que a aeronave acabasse caindo em solo boliviano.

Policiais do país vizinho prenderam dois brasileiros. O avião saiu do aeroporto com um plano de voo usando o código do piloto da empresa, o que indica que os suspeitos do crime sabiam o registro do piloto e tinham conhecimento sobre o avião que ele pilotava.

Pelo plano de voo, os criminosos seguiriam com a aeronave para Cáceres, a 220 km de Cuiabá, na região de fronteira com a Bolívia.

No entanto, segundo o piloto, o aeroporto daquele município informou que o avião não pousou no local.

O avião, com capacidade para acomodar seis pessoas, incluindo o piloto, fez o último voo há aproximadamente dois meses.