Maior empreiteira do país, Odebrecht demite 50 mil e paralisa obras em MT

Uma reportagem publicada no Estadão, neste domingo (5), mostra como está a situação de uma das maiores empreiteiras do Brasil, a Odebrecht.

O seu proprietário, Marcelo Odebrecht, está preso em Curitiba, por causa das Operações da Lava Jato.

Segundo o Estadão, a construtora foi obrigada a demitir 50 mil trabalhadores, reduzindo em quase um terço o seu contingente.

A empreiteira voltou a ter o mesmo número de colaboradores que tinha há seis anos.

Os cortes ocorreram por falta de novos contratos e recursos para tocar projetos em andamento.

Uma dessas obras citadas na reportagem do Estadão diz respeito a Mato Grosso.

As obras da BR 163 no Estado estão quase paralisadas por conta desses acontecimentos com a Odebrecht.

