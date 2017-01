Garanhão do tráfico é preso em Mato Grosso na cama com garotas de 12 e 14 anos

DA REDAÇÃO

Policiais do 1° Pelotão de Polícia Militar da cidade de Pedra Preta(4° Comando Regional), surpreenderam um homem acusado de tráfico de droga na cama com três menores, duas de 14 e uma de apenas 12 anos.

O suspeito, de 34 anos, vinha sendo monitorado pela PMMMT como chefe do tráfico de droga na região da Vila Garça Branca, no mesmo município.

Ele também estaria explorando a prostituição de mulheres, adolescentes e travestis.

O flagrante foi dado durante a madrugada de domingo(09.07), em cumprimento ao mandado busca e apreensão expedido pelo juiz da Comarca de Pedra Preta, atendendo pedido do Ministério Público.

No imóvel, onde o acusado estava com as garotas, foram apreendidas seis porções de cocaína e uma de maconha, além de R$ 1.872,95 em cédulas de diversos valores.

O dinheiro estava espalhado em vários cantos da casa.

De acordo com o comandante do 1° Pelotão, tenente Grauciano Bispo Gomes, a unidade da PM recebeu denúncias de que havia um ponto de droga conhecido como “Boca de fumo do Alex”, onde também ocorrida exploração sexual.

E ainda, que o dono da “boca” levava as prostitutas para vender droga aos caminhoneiros na BR-364.

A denúncia, recebida durante a greve da Polícia Civil, foi apurada pela PMMT e relatada ao Ministério Público que, por sua vez, informou ao juiz local pedindo um mandado de buscas e apreensão.

Preso, o suspeito foi conduzido a Central de Flagrante da 1ª DP de Rondonópolis, sendo autuado em flagrante por tráfico e exploração da prostituição de criança e do adolescente.

Já as meninas passaram pela delegacia e ficaram sob a responsabilidade do Conselho Tutelar de Pedra Preta.

ANTECEDENTE

Em julho de 2009, o suspeito foi preso em Rondonópolis por tráfico de droga.

No final do ano seguinte, saiu a condenação dele: três anos e oito meses de reclusão em regime fechado.