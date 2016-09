Blairo Maggi posta fotos passeando de bicicleta em frente à Casa Branca, nos Estados Unidos

DA REDAÇÃO

O ministro da Agricultura, Blairo Maggi (PP), publicou, em sua página oficial no Facebook, fotos de um passeio que ele fez de bicicleta nos arredores da Casa Branca, em Washington, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira.

Segundo Maggi, ele está na capital americana em missão oficial e deve assinar um acordo bilateral entre o Brasil e os EUA para o comércio de carne fresca e congelada.

Na hora da folga, Blairo diz que aproveita para manter a saúde.

