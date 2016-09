Ingressos para Santos e Flamengo na Arena Pantanal custam até R$ 180

Os ingressos para o jogo entre Santos e Flamengo, na Arena Pantanal, em Cuiabá, começaram a ser vendidos às 10h desta quinta-feira (10), em diversos pontos da Capital.

Os valores variam de R$ 40 a R$ 180. Também há camarotes com preços de R$ 3 mil a R$ 6 mil.

A partida, válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, está marcada para a próxima quarta-feira (3), às 20h45 (horário local).

A última vez em que a Arena Pantanal sediou um jogo da 1ª Divisão do Brasileiro foi em julho do ano passado, quando 11.074 pessoas acompanham a partida entre Palmeiras e Ponte Preta.

Para a partida da próxima quarta, de acordo com informações, cerca de 40 mil ingressos foram colocados à venda.

A capacidade total da Arena Pantanal é de 44 mil torcedores.

O recorde de público, sem contar os jogos da Copa do Mundo, foi registrado na derrota do Flamengo para o Goiás, pelo Brasileiro de 2014, quando 38 mil torcedores estiveram presentes.

Para o jogo entre alvinegros e rubro-negros , a expectativa dos organizadores é de que todos os ingressos sejam vendidos.

Santos e Flamengo brigam por vagas entre os clubes que visam ao título do Brasileirão e vagas na Copa de Libertadores da América.

O Peixe é o quarto colocado do campeonato, com 29 pontos. O Mengão é o sexto, com dois pontos a menos

O clube paulista vem de uma vitória contra o Vitória por 3 a 2.

O time carioca também vem de uma vitória contra o América-MG por 2 a 1.

O jogo

O mando de campo é dos Santos, que trocou o local do jogo, inicialmente marcado para a Vila Belmiro, por uma dívida do clube com uma empresa de eventos.

O valor da venda do mando de campo não foi divulgado. O Santos tem direito a 60% da renda do confronto.

A empresa comprou, em 2015, um pacote de três jogos do Alvinegro.

O clube ainda “deve” o mando de um jogo, uma vez que, no ano passado, quando ainda brigava pelo G4 do Brasileirão, a diretoria solicitou que a partida contra o próprio Flamengo fosse mantida para a Vila Belmiro.

Confira os locais e valores dos ingressos:

Setor Oeste – Inferior: R$ 180 (inteira) R$ 90 (meia)

Setor Oeste – Superior: R$ 140 (inteira) R$ 70 (meia)

Setor Leste – Inferior: R$ 160 (inteira) R$ 80 (meia)

Setor Leste – Superior: R$ 130 (inteira) R$ 65 (meia)

Setor Norte (Flamengo) – Inferior: R$ 120 (inteira) R$ 60 (meia)

Setor Norte (Flamengo) – Superior: R$ 80 (inteira) R$ 40 (meia)

Setor Sul (Santos) – Superior: R$ 120 (inteira) R$ 60 (meia)

Setor Sul (Santos) – Inferior: R$ 80 (inteira) R$ 40 (meia)

Camarote 15 pessoas: R$ 3 mil

Camarote 35 pessoas: R$ 6 mil

Pontos de vendas

Shopping Popular

Bilheteria do Ginásio Aecim Tocantins

Pantanal Shopping

Várzea Grande Shopping

Shopping 3 Américas