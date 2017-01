Mato Grosso tem mais de mil vagas de emprego disponíveis pelo Sine

DA REDAÇÃO

Quem estiver procurando uma oportunidade de trabalho deve procurar o Serviço Nacional de Emprego (Sine) o quanto antes. Isso porque o órgão, que é vinculado à Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas-MT), está com mais de mil oportunidades de emprego disponíveis em Mato Grosso.

As vagas estão disponíveis para diversas áreas e com salários variados. Entre os municípios que contam com vagas abertas estão Cuiabá, Água Boa, Barra do Garças, Tangará da Serra, Sorriso, Sinop, Lucas do Rio Verde, Primavera do Leste, Várzea Grande, e outros.

A superintendente do Sine, Rosane Belém, explica que as vagas ofertadas podem ser preenchidas a qualquer momento, por isso a importância de que o interessado procure o quanto antes uma unidade estadual do Sine no município onde reside.

“São muitas oportunidades disponíveis para quem está procurando um emprego. Quem tiver interesse deve procurar uma de nossas unidades e se cadastrar no banco de vagas. Vale lembrar também que todos os documentos pessoais do requerente devem estar em mãos”, considerou.

Na Capital, constam ainda 25 vagas de trabalho para Pessoas com Deficiência (PCDs). Estas oportunidades são organizadas e trabalhadas para os pretendentes pelo programa “Emprega Rede”, que busca levar integração, por meio do acesso ao trabalho ao público vulnerável.

Para conferir a tabela completa, clique aqui.

Serviço

As vagas podem ser preenchidas ou expirarem a qualquer momento. O horário de atendimento é das 7h30 às 17h, de segunda a sexta-feira, e os candidatos devem portar documentos pessoais, Carteira de Trabalho e número do Programa de Integração Social (PIS).

Nos postos do Sine também são feitos atendimentos de solicitação do seguro-desemprego, emissão da Carteira de Trabalho Digital e cursos de capacitação profissional. Consulte também o portal http://maisemprego.mte.gov.br e acompanhe as vagas de emprego em cada região.