Emanuel Pinheiro vira ‘mito’ ao dar resposta para Wilson Santos sobre construção da Arena Pantanal

DA REDAÇÃO

Começou nos bastidores virtuais a eleição da prefeitura de Cuiabá. Devem polarizar a disputa os candidatos Emanuel Pinheiro (PMDB) e Wilson Santos (PSDB). A todo momento, charges, vídeos e outros tipos de ataques virtuais viralizam na rede.

O último que já circula é um debate promovido por uma emissora de TV local entre Pinheiro e Santos.

Wilson pergunta a Emanuel Pinheiro sobre o valor da construção da Arena Pantanal. No início começou com pouco mais de R$ 275 milhões e o estádio ‘terminou’ com mais de R$ 700 milhões. Wilson então pergunta aonde estava Emanuel à época.

VEJA O VÍDEO