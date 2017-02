Mato Grosso sedia em outubro no Aecim Tocantins lutas de MMA

EVENTO INTERNACIONAL

A 1ª edição do Mato Grosso Fight Classic, nas modalidades de MMA amador e profissional, Jiu-jitsu, Luta Olímpica, Grappling, Judô, entre outras lutas, será realizada de 11 a 15 de outubro, no Ginásio Poliesportivo Professor Aecim Tocantins, em Cuiabá.

O evento terá como temas centrais esportes de luta e artes marciais, cultura mato-grossense, inclusão social e educação ambiental.

A entrada será trocada por alimento não perecível, material reciclável ou brinquedos.

De acordo com o coordenador técnico do Mato Grosso Fight Classic (MTClassic), Francisco Fernandes Jr, “Chiquinho”, será um evento multicultural de duração de 5 dias com competições e vivências esportivas, exposições, seminários, palestras e concursos culturais com distribuição de brindes e brinquedos. Segundo ele, na parte de competição, haverá surpresas, desde o reconhecimento do MTClassic por entidades nacionais e internacionais até participação de atletas olímpicos.

“Será o maior espetáculo multicultural de luta do país. Por exemplo, na modalidade de MMA, teremos dentro do MTClassic, o Campeonato Brasileiro de MMA Amador, organizado pela Federação Mato-grossense de Jiu-jitsu e Lutas Associadas (FMTJJLA) com chancela da Confederação Brasileira de Mixed Martial Arts (CBMMA) e também da World Mixed Martial Arts Association (WMMAA), do presidente honorário Fedor Emelianenko.

E o campeão faturará vaga para representar o Brasil no Sul-Americano, Pan-Americano e Mundial de MMA amador”, diz.

O MTClassic começa com solenidade de abertura no ginásio Aecim Tocantins, numa terça-feira (11.10), às 19h, segue com programação intensa para todas as idades e também com períodos voltados para crianças e adolescentes, por conta do feriado do dia da criança (12.10), e está previsto para terminar, após super lutas e com transmissão ao vivo via internet, às 22h do sábado (15.10). Mais informações sobre as demais modalidades de luta serão divulgadas em breve.