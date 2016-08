Carregamento de 300 tabletes de maconha é apreendido pela DRE

DA RE

Doze horas de vigilância policial resultaram na apreensão de um carregamento de 300 tabletes de maconha, dentro da cabine de uma carreta Mercedes Bens, na BR 364, nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (25.08).

A ação é da Delegacia Especializada de Entorpecentes (DRE), da Polícia Judiciária Civil,que apreendeu a segunda maior quantidade de droga, em Cuiabá.

Em dez dias já são 502 tabletes da substância apreendidos, que pesados totalizam 350 quilos de maconha.

A droga depois de pesada por peritos da Perícia Oficial Técnica (Politec) fechou em 215 quilos de maconha.

No dia 15 de agosto, em outra ação da DRE com a Delegacia de Roubos e Furtos de Primavera do Leste, foram apreendidos 202 tabletes de maconha, que pesados resultaram em 135 quilos, além de dois veículos e uma balança de precisão.

O entorpecente estava na posse de seis pessoas presas em flagrante e duas menores apreendidas.

Na operação desta quinta-feira, oito sacos contendo os tabletes foram encontrados na boleia da carreta, que vinha da cidade de Rondonópolis com destino a Cuiabá.

O motorista do veículo, M. G. F., 40 anos, natural de Ponta Porã (MS), foi abordado próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), depois de ser acompanhado desde a Serra de São Vicente.

O trabalho mobilizou quatro equipes policiais da Delegacia de Entorpecentes, que recebeu uma denúncia anônima do carregamento no dia anterior e às 22 horas começou o monitoramento na rodovia.

O delegado Frederico Murta, que comandou a investigação, disse que os policiais só tinham o modelo do veículo.

“Fomos com quatro equipes para esse trecho para tentar localizar o caminhão e fazer a abordagem. Hoje por volta das 7h30 da manhã identificamos o caminhão no final da Serra de São Vicente e fizemos o acompanhamento até o posto da PRF, na chegada da cidade, local que fizemos a abordagem. Debaixo da cama do caminhoneiro tinha sacos com maior quantidade de drogas e outros jogados na boleia”, detalhou.

O delegado ainda informou que o caminhoneiro será interrogado e após encaminhado para audiência de custódia.

“Preliminarmente disse que chegando aqui receberia uma ligação do proprietário para se encontrar com ele”, disse Murta.

O motorista irá responder por tráfico de drogas. O carreta também foi apreendida e passará por perícia.