Dalton Martini defende mudanças no código de obras de Sinop

DA REDAÇÃO

Foi para conhecer o plano de governo, principalmente as propostas voltadas para o desenvolvimento urbano de Sinop, que representantes das Associações dos Engenheiros do Norte de Mato Grosso (Aenor), das Empresas Loteadoras de Sinop (Aelos) e dos Arquitetos do Norte de Mato Grosso (Arqnorte), reuniram-se com o candidato a prefeito Dalton Martini (PP).

A sabatina aconteceu nesta quinta-feira (25), na sede do Crea (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) de Sinop.

A criação de uma Secretaria específica para gerenciar as ações de desenvolvimento, ocupação de cargos, Código de Obras, abertura de loteamentos, Núcleo de Desenvolvimento Urbano de Sinop (Prodeurbs), foram alguns dos tópicos abordados. Dalton lembrou que muita coisa precisa ser revista, principalmente no Prodeurbs.

“É preciso implantar um sistema que de fato venha a atender o que vocês profissionais necessitam, como o Prodeurbs que tem que ser totalmente revisto. Na minha gestão, quem assumir esse cargo, será alguém com capacidade e que vamos discutir isso com vocês”, enfatizou não descartando a possibilidade de criar uma Secretaria de Planejamento. “O Código de Obras que está aí desde 1983. Está mais que ultrapassado, pois Sinop não é mais aquela cidadezinha. Precisa ser revisto urgentemente”, apontou.

O candidato falou ainda sobre seu plano de governo como a implantação de escola integral, construção de mais uma UPA 24 horas, um novo cemitério, ampliação do aeroporto, entre outras.

O progressista lembrou ainda que a participação das entidades no processo administrativo é fundamental para uma gestão transparente e dinâmica.

“Quero doar quatro anos do meu trabalho em parceira com vocês para que seja uma administração clara, transparente, dinâmica e aberta”, convocou. “Quem virar prefeito num dia, no outro a cidade é de todos nós”, disse referindo-se a uma administração apartidária.