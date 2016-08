Dorner diz que ato de Rosana é desespero ao ver crescimento dele nas ruas

DA REDAÇÃO

O candidato a prefeito de Sinop, Roberto Dorner (PSD), disse que a sua concorrente, Rosana Martinelli (PR), entrou em desespero com crescida da campanha dele, por isso pediu a impugnação do registro de candidatura, numa tentativa em vão de ganhar por WO.

Dorner voltou a ressaltar que se preparou para ser candidato, por isso há muito tempo afastou-se da administração de suas empresas.

Outro fator importante é que a TV de Roberto Dorner não mantém nenhum contrato com órgão público.

“Só tenho que lamentar, pois a candidata deveria se informar melhor. Há muito tempo eu me afastei das minhas empresas, pois me preparei para ser prefeito de Sinop, e entendia, que para me preparar melhor, eu precisava do meu tempo livre para também estudar os problemas e soluções do município”, afirmou ele.

Roberto Dorner afirmou que tem certeza que o ato “quase desesperado” da Rosana, foi devido a pesquisas internas aos quais ela teve contato, em que mostra um claro crescimento dele.

“Nossa campanha está na rua, é alegre, bonita. Nesta semana tivemos o prazer de receber o governador Pedro Taques (PSDB), o vice Carlos Fávaro (PSD), o deputado federal Nilson Leitão (PSDB) e diversos deputados estaduais daqui e de outras regiões. Sei que Rosana está preocupada, pois começa a perceber que será difícil ganhar no voto”, ressaltou ele.

O social democrata também lembrou de sua esposa, Ivete Dorner, que faleceu no ano passado em acidente automobilístico.

“Cuidar das pessoas de Sinop sempre foi o nosso sonho, e hoje, depois de tanto tempo trabalhando, planejei o meu afastamento das empresas para cuidar do meu município, e me sinto preparado para isso”, finalizou.