DA REDAÇÃO

O candidato a prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), disse, em entrevista ao SBT Comunidade, durante a série de entrevistas com os candidatos à prefeitura da Capital, em parceria com o Mato Grosso Mais, que vai manter a intervenção na Cab, mas que deve fazer uma auditoria minuciosa no contrato entre a empresa e a prefeitura.

