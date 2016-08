DA REDAÇÃO

O deputado Zeca Viana (PDT), aquele que um dia já foi um grande cabo eleitoral do governador Pedro Taques, é o candidato da oposição na Assembleia Legislativa. Quem diria?

Também quem diria que o mesmo Zeca Viana, no passado um dos mais ferrenhos opositores de José Riva, agora é um dos mais chegados à filha de Riva, a deputada Janaína? Coisas que só a política explica. As informações são do Diário de Cuiabá