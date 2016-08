Mais de 14 mil candidatos concorrem ao vestibular da Unemat neste domingo

DA REDAÇÃO

O total de 14.814 candidatos vão disputar as 2.440 oferecidas pela Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), para matrícula no segundo semestre deste ano.

O vestibular 2016/2 ocorre neste domingo (28/08), das 14 às 19 horas, com duração de cinco horas.

A divulgação dos locais de prova (nome do estabelecimento, endereço e sala) está disponibilizada por meio de consulta individual, contendo nome, número do documento de identidade, curso pretendido, opção de língua e vaga. É só acessar www.unemat.br/vestibular, clicar no link “Local de prova” e digitar o CPF.

Divergências relativas a nome, documento de identidade ou data de nascimento, deverão ser comunicadas no dia de realização das provas ao fiscal de sala, para posterior análise da solicitação de alteração de cadastro.

O vestibular 2016/2 compreende duas fases, realizadas em etapa única, no mesmo dia e horário. A primeira fase consta de quatro provas objetivas (Ciências da Natureza e suas tecnologias, Matemática e suas tecnologias, Ciências Humanas e suas tecnologias, Linguagens, Códigos e suas tecnologias) e a segunda fase de redação.

Neste vestibular, a Unemat oferta 59 cursos regulares e dois na modalidade diferenciada, em 12 municípios do estado. Todos destinam 40% das vagas para ampla concorrência, e reservam 25% para o programa de cotas, que inclui candidatos negros ou pardos, e outras 35% a estudantes oriundos de escolas públicas.

O resultado será divulgado em 23 de setembro. Os aprovados farão as matrículas no período de 23 a 26 de setembro, nas Secretarias de Apoio Acadêmico dos campus. As aulas começarão em 03 de outubro para os cursos presenciais e, somente o curso de Medicina em Cáceres, em 23 de novembro. Já as turmas oferecidas na modalidade Parceladas terão início dia 05 de outubro.

Todas as informações sobre o vestibular e os editais podem ser acessados em:www.unemat.br/vestibular.