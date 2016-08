Pedro Taques recebe de general mais alta comenda do Exército Brasileiro

DA REDAÇÃO

O governador Pedro Taques (PSDB) recebeu nesta quinta-feira (25.08) a honraria da Ordem do Mérito Militar, considerada a maior comenda do Exército Brasileiro.

O chefe do Executivo Estadual recebeu a condecoração do general Luiz Fernando Estorilho Baganha, comandante da 13ª Brigada de Infantaria Motorizada, durante formatura em alusão ao Dia do Soldado.

Ao receber a honraria, Taques destacou o papel do Exército Brasileiro de cumprir a Constituição Federal na atual crise política nacional.

“É uma honra muito grande como governador de Mato Grosso, em nome do bom povo do nosso Estado, receber nesta noite a maior honraria ofertada a um civil pelo comando do Exército”, disse.