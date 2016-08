Rosana pretende incentivar turismo de negócios para fomentar economia

DA REDAÇÃO

O turismo de negócios e de eventos será incentivado para fomentar a economia de Sinop. A proposta é da candidata a prefeita Rosana Martinelli (PR), que pretende aumentar a geração de emprego e renda para a população sinopense.

Rosana Martinelli explicou que por meio do turismo de negócios, congressos, palestras e eventos de diversas áreas podem ser realizadas na cidade, trazendo mais pessoas para visitar o município.

“Enquanto secretária de Indústria, Comércio e Turismo por um ano e meio, visitamos empresas e feiras para divulgar o município de Sinop, isso resultou na criação do Convention Bureau da cidade para atrair o turismo de negócios. Na nossa administração, vamos investir muito neste segmento”, afirmou a candidata a prefeita.

A prefeita lembrou que em congressos e eventos que podem ser realizados na cidade, os participantes vão consumir em Sinop, seja com hospedagem, com alimentação, taxi ou locadora de veículos, lojas.

“Ou seja, o dinheiro fica para a economia de Sinop”, comenta a candidata que se eleita, pretende reunir todo o segmento do turismo para elaborar cronograma de ações e buscar palestrar em nível nacional.

Também como secretária, Rosana Martinelli ajudou na atração de novas empresas para o município, como foi no caso do Supermercado Atacadão Sinop, frigoríficos, além da ampliação de cursos para a Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat).

A republicana lembrou que na gestão Juarez Costa, o Grupo Fertipar, um dos principais fabricantes de fertilizantes químicos do país, anunciou que vai instalar uma unidade em Sinop, com previsão de investimento de R$ 50 milhões. No ano passado, a Yara Fertilizantes foi outra empresa que anunciou a construção de uma planta no município