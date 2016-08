Secretaria de Saúde investiga morte de criança de dois anos em Cuiabá

DA REDAÇÃO

A Diretoria de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá vem a público esclarecer que foi notificado nesta sexta-feira (26), o óbito de uma criança de dois anos de idade supostamente relacionado à ingestão de uma bebida achocolatada, segundo relato da mãe da criança, na unidades de saúde que prestou o atendimento.

A partir desta notificação as equipes de Vigilância Sanitária e de Vigilância a Doenças e Agravos da Diretoria de Vigilância em Saúde iniciaram os procedimentos protocolares estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância em Saúde (ANVISA) e Ministério da Saúde, dentre os quais a investigação epidemiológica e as condutas sanitárias relacionadas ao produto consumido.

Uma das medidas sanitárias protocolares é a interdição cautelar do lote do produto citado, permanecendo tal interdição até que sejam encerradas as investigações inclusive na esfera policial.

Em nata, a Diretoria da Vigilância em Saúde de Cuiabá ressalta que a interdição cautelar não significa que o produto em questão é impróprio para o consumo.

A medida visa evitar a expansão do agravo supostamente relacionado ao seu consumo até que sejam esclarecidas as causas do óbito.

As equipes da Vigilância Sanitária, Vigilância a Doenças e Agravos e do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde estão atentas e atuantes desde o momento da notificação do caso e com toda a precisão e seriedade o concluirão de forma a garantir que a população não seja vítima de boatos maldosos e inconsequentes que em nada contribuem para a melhoria da qualidade da saúde em nosso município.

Já a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital e Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá emitiu nota esclarecendo que nenhuma criança deu entrada na instituição, enferma ou ido a óbito, após consumo de achocolatado.