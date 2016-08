Após ouvir descaso com a sinalização em Sinop, Dorner aponta soluções

DA REDAÇÃO

“Eu já perdi seis amigos queridos em acidentes de trânsito aqui bem perto da minha casa, tudo por falta de sinalização e redutores de velocidade. Será que isso vai mudar só quando o filho de rico for a vitima?”, questionou Antônio Marcos de Brito, durante reunião com o candidato a prefeito de Sinop, Roberto Dorner, realizada nesta sexta-feira (26), no bairro Maria Vindilina.

Morador há 10 anos do bairro ele conta que procurou as autoridades responsáveis pela sinalização da cidade por diversas vezes, inclusive protocolando a reclamação na prefeitura.

“Quando eu fui pedir que fizessem os quebra-molas na avenida das Águias, eles me disseram que não tinha verba, meses depois eu assisti na TV que a Câmara de Vereadores devolveu mais de 1 milhão de reais para a prefeitura porque estava sobrando. Isso é uma vergonha ver que tudo é politicagem e o pobre morre por falta deles cumprirem as promessas que já fizeram”, desabafou.

A atendente Juliete Alves também moradora do bairro, conta que chegou a ver alguns destes acidentes, que poderiam facilmente ser evitados com um pouco de compromisso do poder público.“Eu vi o capotamento que aconteceu aqui, tenho certeza que se tivesse um quebra-molas isso não aconteceria, mas nós até agora só vemos promessas”, desabafou.

Juliete ainda questionou Dorner sobre as propostas dele para melhorar a vida dos moradores dos bairros mais afastados e ficou satisfeita com a resposta. “Eu acredito que com Roberto Dorner as coisas vão mudar, o que não dá é para continuarmos acreditando nas mesmas pessoas que não fizeram nada por nós”, destacou.

Sanando as dúvidas de Juliete e das cerca de 60 pessoas reunidas no bairro, Roberto Dorner fez questão de apresentar as principais soluções que visualiza para Sinop.

“Faz tempo que a nossa cidade cresceu e não foi feito nenhuma engenharia de trânsito nos bairros, que ficaram esquecidos, as coisas tem que ser tratadas com mais responsabilidade. Nós vamos fazer um plano de trânsito para as principais vias da cidade, não somente na região central. Também pretendemos dar mais responsabilidade aos agentes de trânsito da cidade, dando a eles poder de polícia, com treinamento adequado eles podem ser melhor aproveitados, principalmente nas portas das escolas”, pontuou Dorner.