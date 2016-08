Prefeitura de Várzea Grande constrói quebra-molas

DA REDAÇÃO

Após uma criança de 6 anos morrer ao ser atropelada por uma motocicleta, no Bairro Jardim Glória 2, em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, a Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana do município decidiu implantar, no local do acidente, três quebra-molas e faixas vermelhas indicando a travessia de pedestres.

De acordo com a secretaria, as medidas são necessárias para evitar futuros acidentes, já que a rua fica próxima a uma via rápida.

De acordo com o secretário de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana de Várzea Grande, Breno Gomes, depois que a criança morreu, vítima do acidente naquela rua, uma equipe da prefeitura foi até o local fazer um estudo para a melhoria da segurança.

Os três quebra-molas foram construídos na quinta-feira (25) e as três faixas vermelhas de pedestres foram pintadas nesta sexta-feira (26).

“Nós vimos qual era o problema lá e tomamos medidas para resolver. Perto do local do acidente existe uma via rápida, já existiam faixas de pedestre, mas não foram suficientes para evitar que a imprudência do motorista resultasse na morte daquela menina”, disse o secretário.

Segundo o secretário, as modificações no trânsito foram feitas nas proximidades da Escola Municipal de Educação Básica Maria das Graças Pinto, onde a vítima do acidente de trânsito estudava.

No dia do acidente, ela havia acabado de sair da escola e atravessava a rua quando foi atingida pela motocicleta.

Ela morreu no Pronto-Socorro de Várzea Grande (PSMVG), momentos depois da colisão.

Após o atropelamento, o motociclista, que trabalha como vendedor, fugiu, mas acabou preso em flagrante no mesmo bairro.

Segundo o delegado da Deletran, Jeferson Dias chaves, o motociclista teria dito que teria ingerindo bebida alcoólica desde o inicio da manhã e confessou o atropelamento da menina.

Ele disse à polícia que apenas fugiu do local do acidente por medo de que as testemunhas pudessem agredi-lo.

O motociclista foi autuado por homicídio doloso e encaminhado para uma unidade prisional do município. Com G1/MT