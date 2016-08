Adriana Vandoni sai de férias por 15 dias e adjunto assume Gabinete de Transparência

DA REDAÇÃO

Em portaria publicada no Diário Oficial do Estado, da última sexta-feira (26), a secretária do Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção, Adriana Vandoni, estará em férias.

De 29 de agosto, a partir desta segunda-feira, até o dia 12 de setembro passa a assumir o secretário adjunto, Matheus Lourenço Rodrigues da Cunha.

PORTARIA Nº 010/2016/GTCC/MT.

A SECRETÁRIA DO GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO, no uso de suas atribuições legais resolve no período de suas férias;

Art. 1º Designar MATHEUS LOURENÇO RODRIGUES DA CUNHA, Secretário Adjunto do Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção para responder interinamente como Secretário de Estado do Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção, pelo período de 29 de Agosto a 12 de Setembro de 2016.

Art. 2º Designar o servidor acima nominado como Ordenador de Despesas Substituto deste Gabinete no referido período.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de Agosto de 2016.

ADRIANA VANDONI

Secretária do Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção

(Original Assinado)