Famoso engraxate de Cuiabá reaparece e faz propaganda positiva para Wilson Santos; veja vídeo

DA REDAÇÃO

Conhecido como seo Aquilino, o engraxate que atua no Centro de Cuiabá na Avenida Getúlio Vargas e ganhou fama na campanha eleitoral de 2008 com o bordão “ah dá licença”, reapareceu na campanha do candidato a prefeito de Cuiabá Wilson Santos (PSDB) no programa eleitoral exibido na noite de sexta-feira (26).

No programa eleitoral do PSDB, Wilson Santos ainda esclareceu temas polêmicos como sua articulação enquanto líder do governo na Assembleia Legislativa de articupar o pagamento parcelado da RGA (Revisão Geral Anual) aos servidores públicos estaduais e sua decisão de renunciar ao mandato de prefeito em abril de 2010 para concorrer ao governo do Estado. Do Folhamax.