Wellington Fagundes passa mal e não deve votar impeachment de Dilma Rousseff

O senador Wellington Fagundes (PR) corre o risco de não votar o impeachment contra a presidente afastada, Dilma Rousseff (PT), nesta segunda-feira (29).

Fagundes passou mal ontem (27) e teve de ser internado em um hospital de Brasília com suspeita de diverticulite, após sentir forte dor abdominal.

Após passar por exames e com quadro estável, os médicos informaram que não há previsão de alta.

A assessoria encaminhou nota à imprensa sobre o estado de saúde do parlamentar.

Na noite deste sábado, 27, o senador Wellington Fagundes (MT), líder do Partido da República, deu entrada no Hospital Brasilia, após passar pelo Serviço Médico do Senado Federal.

O parlamentar acompanhava a oitiva da testemunha de defesa da presidente afastada Dilma Rousseff quando se sentiu dores abdominais.

O senador foi atendido inicialmente pelo médico Gustavo Korst, do corpo médico do Senado, e foi encaminhada a unidade hospitalar, onde foi recebido pela médica Fernanda Breder Oliveira Nadaf. Ele submetido a um exame de tomografia computadorizada e outros exames complementares.

Wellington foi diagnosticado com Diverticulite, inflamação caracterizada principalmente por bolsas e quistos pequenos e salientes da parede interna do intestino.

Internado e diagnosticado, o senador encontra-se, segundo os médicos que o acompanham, em quadro estável, sob medicação adequada ao tratamento, mas ainda sem previsão de alta.

Espera-se para este domingo, pela manhã, a divulgação de boletim médico pelo Hospital Brasilia.

