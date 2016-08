“Cuiabá não pode ser vítima dos desmandos do Governo do PMDB”, diz Fávaro

DA REDAÇÃO

O vice-governador Carlos Fávaro, presidente estadual do PSD, reforçou o apoio da legenda à candidatura de Wilson Santos (PSDB) à Prefeitura de Cuiabá pela coligação Dante de Oliveira.

Ele disse que a candidatura do tucano é a maneira de se evitarem os erros e os prejuízos da gestão Silval Barbosa (PMDB) no Executivo Estadual.

Segundo Fávaro, uma eventual vitória do grupo que governou o Estado em passado recente deve ser uma preocupação constante por parte da população cuiabana.

O ex-governador Silval Barbosa está preso em Cuiabá, há quase um ano, sob a acusação de envolvimento em supostos esquemas de corrupção e lavagem de dinheiro público.

“Não podemos deixar que ocorram em Cuiabá os desmandos que ocorreram na gestão estadual, no Governo passado. E a turma que está querendo assumir a administração municipal é a mesma que estava na gestão passado. Por isso, temos que ter responsabilidade para com a nossa capital, elegendo Wilson Santos prefeito”, disse.

A população, segundo o vice-governador, precisa analisar a situação deixada pela última gestão estadual e os modelos de administração que estão sendo propostos para a capital pelos adversários.

“São dois modelos de gestão para a população escolher: um de sonho, ilusão e de irresponsabilidades; o outro, de pé no chão, falando a verdade, cumprindo o compromisso. E é isso que estamos tentando mostrar à população”, afirmou.

Serviços prestados

Carlos Fávaro destacou ainda que Wilson Santos é o mais bem preparado para assumir o Palácio Alencastro, pelos serviços prestados durante suas duas passagens pela Prefeitura.

“O PSD está fechado 100% com Wilson Santos. Ele tem o apoio do governador do Estado e a responsabilidade de manter Cuiabá nos trilhos. Ele terá condições de dar continuidade à boa gestão do prefeito Mauro Mendes e avançar nas áreas sociais que a população tanto precisa”, completou.

Com o apoio do Governo do Estado, Wilson já se comprometeu a concluir a obra do novo Pronto-Socorro Municipal e das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Verdão e Leblon, iniciadas pelo prefeito Mauro Mendes (PSB).

Além do PSD, integram a “Coligação Dante de Oliveira” PSDB, PSB, DEM, PV, PRTB,