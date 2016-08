Dorner teme fechamento de aeroporto por conta de descaso de prefeito

DA REDAÇÃO

“Como em vários setores o Lixão de Sinop é um problema em nossa cidade que vem sendo empurrado com a barriga há 8 anos, prejudicando a saúde da população, o meio ambiente e especialmente a nossa economia, uma vez que a existência do atual lixão coloca em risco o funcionamento do nosso aeroporto”, critica Roberto Dorner (PSD), candidato a prefeito pela Coligação Sinop Pode Mais.

Conforme determinação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), em vigor desde 2010, o Brasil, e consequentemente Sinop, não deveria mais ter lixões a céu aberto em funcionamento desde 3 de agosto 2014, mas o problema vem se arrastando e sendo prorrogado ano após ano.

A administração sinopense está ciente do problema e da Política Nacional de Resíduos Sólidos desde que assumiu em 2008 e teve tempo suficiente para resolver a situação.

“Não deram importância devida, como se aquele monte escondido não fosse importante e não prejudicasse ninguém, nem mesmo com inúmeras intervenções judiciais o tema foi levado a sério e estamos correndo sérios riscos de ficarmos sem nosso aeroporto”, pontuou Roberto Dorner.

Um novo capítulo da novela do Lixão de Sinop e suas consequências no aeroporto da cidade começou a ser escrito semana passada quando o juiz da 6ª Vara Cível, Mirko Vicenzzo Gianotte, deu um prazo de apenas seis horas para a prefeitura para explicar como está a licitação da coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos domésticos e comerciais urbanos do município.

Agora em novo despacho, o magistrado destacou que a prefeitura, “dentro de sua competência administrativa”, fez pedido, no último semestre, para prorrogar a data limite para resolução do problema até 31 de julho.

A solicitação vaga, segundo ele, sequer foi analisada, em razão dos trâmites que visam assegurar uma “justa decisão”.

“Se a prefeitura, dentro de sua sapiência administrativa, sabia que o prazo até o final do mês passado não seria suficiente, por que não orquestrou pedido maior?”, questionou o magistrado.

O magistrado reforçou também que “alguma inércia” da gestão do prefeito Juarez Costa em resolver o problema imputará em “imediato fechamento dos lixões ou outra medida paliativa já anunciada” (fechamento do aeroporto).

A prefeitura tem prazo válido até hoje para apresentar o julgamento do mérito dos recursos apresentados no procedimento licitatório que visa a contratação de empresas especializadas em coleta, transporte, transbordo e destinação final dos resíduos sólidos e comerciais do município.

“Não podemos mais ter uma administração que não leve nossos problemas estruturais a sério. Sinop é uma cidade polo, são quase 130 mil habitantes, nossa produção média de lixo por dia é de 150 toneladas, não se ignora números desta proporção, se resolve o problema, é assim que um empresário sério faz com sua empresa e é isso que faremos por Sinop”, finalizou Roberto Dorner.