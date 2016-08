José Riva e Wallace Guimarães serão ouvidos pela Justiça em ação da Operação Sodoma

MATO GROSSO MAIS

O ex-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, José Geraldo Riva, será ouvido pela juíza Selma Rosane Arruda, da 7ª Vara Criminal, nesta terça-feira (30), em audiência de instrução decorrente da ação da Operação Sodoma, segunda fase.

O ex-prefeito cassado de Várzea Grande, Wallace Guimarães (PMDB), será ouvido pela magistrada na quarta-feira, dia 31.

Os dois depoimentos estão previstos para serem realizados a partir das 13h30.

Riva e Wallace são acusados pelo Ministério Público do Estado de terem sido beneficiados em supostos esquemas ocorridos na gestão de Silval Barbosa (PMDB).

A defesa do ex-prefeito negou à imprensa que ele tenha envolvimento com os supostos crimes praticados durante a gestão do peemedebista.

Já a defesa de Riva diz que ele só vai assumir crimes em que realmente ele tenha participado.

Os dois são réus na ação penal. Além deles, mais 16 pessoas são rés, entre elas o ex-governador Silval Barbosa (PMDB), e os ex-secretários Marcel de Cursi e Pedro Nadaf, Fazenda e Casa Civil, respectivamente.