Julier assume compromisso com regularização fundiária de bairros

DA REDAÇÃO

O candidato a prefeito de Cuiabá e ex-juiz federal, Julier Sebastião da Silva, assumiu compromisso de priorizar a regularização fundiária. O objetivo é dar maior segurança jurídica aos proprietários de imóveis e garantir o exercício da cidadania.

Julier assumiu o compromisso durante visita à região dos bairros São Joal Del Rey e Parque Mariana. “Cresci no bairro Araés, que antes era marginalizado e hoje tem o orgulho de ser um dos mais tradicionais da nossa cidade. E isso nós temos que fazer em todas as regiões”, afirmou o candidato ao ressaltar que, só com a devida documentação, as famílias têm mais tranquilidade para garantir a propriedade dos imóveis e podem usá-los em negociações financeiras.

Além de promover a regularização fundiária, no Plano de Governo entregue à Justiça Julier e a candidata a vice-prefeita Jusci Ribeiro (PT) também firmaram compromisso de implantar o programa “Terreno Legal”, com ações de regularização de terrenos baldios para fins de moradia; reduzir o déficit habitacional no município; fortalecer e democratizar a destinação do Fundo Municipal de Habitação; reorganizar o Conselho Gestor do Fundo Municipal Habitacional (FMH), transformando-o em Conselho Municipal de Habitação, garantindo maior participação da sociedade civil na proposição da política de habitação, bem como gerir o próprio FMH; criar o Plano Municipal de Habitação (PMH), revisando a cada três anos, submetido à aprovação do Conselho Municipal de Habitação e da Câmara Municipal; entre outros.