Rosana visita o comércio na segunda caminhada “Amor por Sinop”

DA REDAÇÃO

Na segunda caminhada “Amor por Sinop”, realizada na manhã deste sábado (27), a candidata a prefeita de Sinop, Rosana Martinelli (PR), visitou o comércio dos bairros São Cristóvão e Menino Jesus.

Ao entrar em uma loja de utilidades domésticas no bairro Menino Jesus, a candidata foi recebida com muito carinho e abraçada pela comerciante Fátima Hass. “Quando vi a Rosana entrando na loja, quis logo dar um abraço nela, pois eu tinha muita vontade de conhecê-la. Ela será a nossa prefeita a partir de janeiro e vai fazer muito por Sinop, tenho certeza”, afirmou.

Já o corretor de móveis Emerson Cavalin estava fazendo compras em um supermercado do bairro São Cristóvão, quando viu a concentração da caminhada “Amor por Sinop”, e decidiu deixar as compras no carro e participar da caminhada junto com Rosana Martinelli e apoiadores.

“Sou 100% Rosana, participo dessa caminhada da vitória hoje gratuitamente, estava no mercado e decidi junto com a minha filha, vir junto do povo, acompanhar essa caminhada linda e mostrar o nosso apoio para essa mulher contagiante, que tem uma história de vida de muita luta e determinação. Ela está preparada para administrar Sinop”, afirmou.

Todos os sábados pela manhã, a coligação “Amor por Sinop” está promovendo caminhadas. Esta foi a segunda edição e além de Rosana Martinelli, contou com a participação do candidato a vice Gilson de Oliveira (PMDB), do suplente de senador Jorge Yanai (PMDB), do deputado estadual Silvano Amaral (PMDB) e dos candidatos a vereador da coligação.

Para o deputado Silvano Amaral, as caminhadas demonstram o carinho da população sinopense por Rosana Martinelli. “A receptividade da população é muito boa, a gente vê o carinho e admiração das pessoas pela Rosana, e sabem que o melhor caminho para Sinop é ela, que está preparada, tem carisma, humildade, amor pela cidade e conhece a administração pública”, comentou.

Já o suplente de senador Jorge Yanai afirmou que Rosana Martinelli é a mais preparada para dar continuidade ao trabalho de Juarez Costa (PMDB) a frente da Prefeitura de Sinop.

“Essa caminhada tem atraído muitos adeptos que amam sinop e que desejam que a cidade continue sendo esta maravilha em crescimento. É impressionante a imagem das pessoas abraçando a Rosana com muito carinho, acreditando que ela vai dar continuidade ao grande trabalho do Juarez Costa”, disse.