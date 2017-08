Após separação com Fátima Bernardes, William Bonner é flertado por Dilma Rousseff

MEME

DA REDAÇÃO

Após o anúncio da separação de 26 anos casados com Fátima Bernardes, feito na noite desta segunda-feira (29), William Bonner, apresentador e editor-chefe do Jornal Nacional, já começa a ser cobiçado por várias mulheres, entre elas, a presidente afastada, Dilma Rousseff (PT).

Um meme de Dilma já circula nas mídias sociais, onde a presidente pede para Bonner ligue para ela.

A foto montagem é feita em meio ao furacão que a presidente está vivendo com o possível afastamento definitivo da presidência, por meio do julgamento do impeachment que deve ser realizado até esta quarta-feira, podendo ficar ainda inelegível por 8 anos.