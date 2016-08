Bazar vai ajudar seis instituições que trabalham com animais de rua em Cuiabá

DA REDAÇÃO

Seis organizações não governamentais que trabalham em prol da causa animal e com o resgate e cuidados dos bichos de rua serão beneficiadas com a renda arrecada no ‘Bazar das Amigas’, idealizado pela deputada estadual Janaina Riva (PMDB) e que acontece neste quinta-feira (01.09), das 11h às 20h, no saguão do Teatro Zulmira Canavarros, anexo à Assembleia Legislativa.

As instituições beneficiadas serão a OPAMT, OPAA, AVA, APAM, Anjos Peludos, e a Cãocuidado Cãoamor. A parlamentar, que tem inúmeros projetos lei relacionados à proteção, educação, saúde e de incentivo à adoção e castração dos animais de rua, apresentados e tramitando na Assembleia Legislativa, notou que era crescente o número de pedidos de ajuda financeira direcionados à ela das ONGs que realizam esse trabalho, algumas relatam sérias dificuldades até para alimentar e medicar os animais que resgatam das ruas.

“Meus projetos vão desde a implantação de Hospitais Veterinários Públicos em cidades com mais de 30 mil habitantes; Criação da Delegacia Virtual para denúncia de maus tratos aos animais; Tem também uma lei que institui o espaço para adoção em Pet Shops e que proíbe eutanaziar animais nos Centro de Zoonoses. Tem também a lei que institui a visita de animais de estimação em hospitais e unidades de saúde para o contato com pacientes em tratamento médico, como já acontece em vários locais do País, que é a Pet Terapia. Por último, a criação de espaços cercados nos parques para lazer de tutores e animais, como também já existe em vários locais do Brasil”, elenca a deputada.

Janaina relata que a cada vez que apresentava qualquer projeto de lei voltado pra causa, choviam pedidos de ajuda financeira das Ongs. “É sofrido demais para mim ter que dizer: eu não posso te ajudar. Mas o que muita gente não entende quando dizemos que não temos orçamento no Legislativo ou que não podemos ajudar financeiramente, é a diferença entre os papeis do Poder Executivo e Poder Legislativo e de quem devem cobrar realmente. É papel do governo do Estado e das prefeituras qualquer questão que envolva orçamento. São eles quem arrecadam. A nós, parlamentares, cabe a função de fiscalizar e criar leis. Como a situação das ONGs é emergencial e não dava para esperar a boa vontade do governo se mexer, como cidadã decidi fazer esse bazar com roupas seminovas minhas e de amigas minhas, bem como algumas peças novas que também já recebemos para tentar levantar o máximo de dinheiro possível”, disse.

No bazar será possível encontrar camisas, calças, saias e blusas Daslu, Mixed, Animale, Farm, Diesel, vestidos infantis de diversas marcas e até Polo Ralph Lauren. Os sapatos também estão um show a parte e vão desde botas, scarpins, passando pelos plataformas de diversas marcas como Shutz, Santa Lola, Prada, entre outras. Os vestidos de festa serão sem dúvidas uma atração à parte. “Vale a pena conferir. A ideia é vender tudo a preços populares para que todo mundo possa levar se não uma, mas várias peças e ajudar as ONGs de Proteção Animal em Cuiabá”, avisa.

Janaina conta que, apesar de ser uma causa considerada ‘impopular’ por muitos políticos e por pessoas que não entendem que um trabalho não exclui o outro, não abre mão de continuar legislando em prol do meio ambiente e dos animais, porque acredita que uma ação não exclua a outra. Segundo ela, há uma corrente do contra nas redes sociais, do quanto pior melhor e de que ‘bicho não é prioridade’.

“Eu não me importo com o que as pessoas dizem por que sempre acreditei que devemos ser a transformação que queremos ver no mundo. A cada 30 projetos de lei que apresento sobre educação, segurança pública, saúde, combate à corrupção ou infraestrutura, apresento um sobre os animais, mas funciona assim: é só apresentar algo em prol dos animais como os projetos do Hospital Veterinário Público e da Delegacia Virtual de Proteção aos Animais, tem sempre comentários assim: Ah, mas não tem saúde nem pra gente e você está pleiteando saúde pra bicho? Deveria se preocupar com os seres humanos deputada. Ou se não tem segurança nem pra gente, você está preocupada com bicho? Existe uma frase que eu gosto muito que é a seguinte: A compaixão pelos animais está intimamente ligada à bondade de caráter. Quem é cruel com os animais, não pode ser um bom homem”, finalizou.