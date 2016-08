Botelho desmente acordo e diz que não se mete na escolha entre Fabris e Nininho; veja

MATO GROSSO MAIS

O deputado estadual Eduardo Botelho (PSB), candidato à presidência da Assembleia Legislativa do Estado, disse, em entrevista ao programa Resumo do Dia, que a escolha do deputado que pode fazer parte da vice-presidência na nova composição da Mesa Diretora deve ser feita pelo PSD.

A polêmica em torno do assunto é que o nome do deputado Gilmar Fabris (PSD) pode ser o escolhido, sendo preterido o atual primeiro-secretário, Ondanir Bortolini (PSD), o Nininho.

Na entrevista, Botelho diz que não tem responsabilidade sobre essa escolha, mas sim o PSD.

Ele ainda argumentou que quando houve a eleição para eleger a atual gestão, Botelho argumentou que ‘colocou’ Nininho’ como primeiro-secretário.

