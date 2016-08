Julier Sebastião aproveita debate para apresentar propostas

DA REDAÇÃO

O candidato do PDT à Prefeitura de Cuiabá e ex-juiz federal, Julier Sebastião da Silva, aproveitou o debate da TV Record Canal 10, uma das empresas do Grupo Gazeta de Comunicação, para apresentar propostas para fazer da Capital uma cidade ainda melhor.

O debate foi realizado nessa segunda-feira (29) e mostrou que Julier é o candidato mais preparado para administrar Cuiabá.

Ele aproveitou para detalhar propostas principalmente nas áreas de segurança pública, regularização fundiária e transporte público, entre outros.

Na área de segurança, Julier reafirmou compromisso de criar a Secretaria de Segurança Pública e Cidadania para que o município contribua com o Estado no combate à criminalidade. Já na regularização fundiária, o objetivo é implantar o projeto “Terreno Legal”, que proporcionará maior segurança jurídica para proprietários de imóveis; na área de transporte público, o candidato ressaltou plano de governo da coligação “Cuiabá: Futuro e Inclusão”, que prevê a tarifa mais barata entre as capitais brasileiras.

“Estamos aqui para apresentar propostas, mas não vamos também deixar de fazer as críticas quando forem necessárias”, afirmou Julier, que foi ao debate acompanhado de dirigentes de partidos aliados, a candidata a vice-prefeita Jusci Ribeiro (PT), entre outros.