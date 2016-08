Motorista morre após caminhão tombar em rodovia

DA REDAÇÃO

O acidente ocorreu na MT-358, na região da Serra do Parecis, em Tangará da Serra, esta manhã.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até o local, porém, o motorista, identificado como Wanderson de Melo, 34 anos, já estava sem vida. O corpo dele ficou preso às ferragens.

Apenas o condutor estava neste veículo.

De acordo com informações da Rádio Pioneira, o caminhão VW branco estava carregado com madeira e a versão inicial que passa a ser investigada é a de que ele perdeu o controle da direção.

Com isso, o veículo saiu da pista e atingiu violentamente um barranco. A carga de madeira foi toda arremessada para a frente, atingindo a cabine. Ainda não se sabe o que causou a saída de pista.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no local, realizou a análise do acidente e encaminhou o corpo da vítima ao Instituto Médico Legal (IML). Com Agora MT/Só Notícias