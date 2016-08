Ranking coloca Sinop entre as piores no uso de recursos para saúde, educação e saneamento

DA REDAÇÃO

Sinop ocupa uma das piores posições no país no ranking que mede a eficiência dos municípios brasileiros na aplicação de recursos para as áreas de saúde, educação e saneamento. É a 4.259ª colocada dentre 5.281 cidades que compõem a base do Ranking de Eficiência dos Municípios – Folha (REM-F), produzido pela Folha em parceria com o Datafolha.

A quarta maior cidade mato-grossense atingiu um índice 0,378 na pesquisa e que pode ser traduzido como ineficiente. A escala parte de 0 (ineficiente) a 1 (eficiência máxima), segundo o REM-F. Conforme a pesquisa, Sinop entrega menos saúde, educação e saneamento.

Ao avaliar o componente Educação, Sinop obteve 0,432 (a média brasileira foi 0,509); em saneamento atingiu-se 0,551 (média brasileira em 0,567), saúde em 0,369 (Brasil 0,500). Sinop perde para cidades como Luciara, cujo REM-F totalizou 0,514 (eficiente), Lucas do Rio Verde (0,496, alguma eficiência), Diamantino (0,490, alguma eficiência), Sorriso (0,487, alguma eficiência) e Água Boa (0,485, alguma eficiência), as cinco melhores de Mato Grosso.

O desempenho sinopense é inferior mesmo sendo a receita municipal superior às demais cidades comparadas. Em 2015, passou dos R$ 322,2 milhões (R$ 322.207), conforme dados do IBGE Cidades/Siconfi/STN.

Nos últimos doze anos, a prefeitura foi comandada por governos do PSDB (2004) e PMDB (2008 e 2012), partidos que nas eleições deste ano apoiam dois candidatos que concorrem na majoritária.

“Temos menos crianças na escola e menor cobertura de saúde, apesar de arrecadarmos mais. Não dá para aceitar que um município como o nosso fique em uma posição tão ruim. Isso mostra que a propaganda apresentada pelo atual grupo que comanda a prefeitura há oito anos não passa de uma ilusão”, criticou Dalton.

“Estes números que classificam Sinop como ineficiente no uso de recursos mostram que passou da hora de renovar. Colocar fim nessa sucessão que já dura oito anos e que querem que se estenda por mais quatro. Quem garante que tudo não continuará igual? É por isso que defendemos um novo projeto político para a cidade e colocamos nosso nome como opção nessas eleições ”, ressalta Dalton.

Sinop é a principal cidade do Médio-Norte mato-grossense e conta com uma população superior a 130 mil habitantes, de acordo com o IBGE. “Mas ela está no fim da fila e perdendo para cidades muitas vezes menores”, finaliza Dalton.

Brasil

No Brasil, setenta e seis por cento dos municípios – isto é, três entre cada quatro municípios – foram considerados “não eficientes” no uso de recursos para as áreas de saúde, educação e saneamento, segundo o ranking da Folha de São Paulo/Datafolha.