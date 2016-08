Agricultura familiar é uma das prioridades de Roberto Dorner para Sinop

DA REDAÇÃO

“Não existe milagre, existe trabalho e responsabilidade para com as pessoas”, Roberto Dorner

Tirar a agricultura familiar da mendicância e transformar em uma forma digna de ganhar a vida. É com esse objetivo que o candidato a prefeito de Sinop e vice, Roberto Dorner e Fernando Assunção apresentaram as propostas de governo a diretoria da Coopaf de Sinop (Cooperativa da Agricultura Familiar do Norte de Mato Grosso).

O presidente da cooperativa Valdir Teodoro, destacou que os agricultores familiares estão abandonados à própria sorte a muito tempo.

“Nós temos a impressão de que a agricultura familiar está pintada de uma cor partidária e por isso não merecemos nada. Quero lembrar que os agricultores tem família e estão trabalhando pelo próprio sustento. Nós precisamos de apoio se não vamos continuar morrendo de fome no campo e trazendo mais pessoas para subempregos na cidade”, desabafou.

Valdir ainda lembrou que em um estado onde o agronegócio segura a economia é incompreensível que os agricultores continuem passando fome no campo.

“Parece que não votamos, que não somos cidadãos que merecemos o retorno dos nossos impostos em investimentos. Somos pessoas simples sim, mas sabemos que temos direitos. Hoje não somos sequer recebidos em um gabinete, não temos direito a nada? Nós precisamos de novos representantes para que esta situação mude urgentemente”, indagou.

Roberto Dorner fez questão de lembrar que seu plano de governo contempla o fortalecimento da agricultura familiar, com projetos de irrigação, a criação de um cinturão verde, financiamentos subsidiados para insumos e energia elétrica, apoio técnico entre outros apoios necessários.

“Eu nasci na lida trabalhei na roça com meu pai dos 10 aos 15 anos, sei na pele as dificuldades do pequeno produtor. Sei também que em nós temos condições de produzir tudo o que se consume em Sinop e região através da agricultura familiar, mas é claro que para isso é necessário o apoio do poder público. O que estou dizendo não é promessa é plano necessário para o fomento da nossa economia”, ressaltou Dorner.