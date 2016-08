Prodeurbs será fortalecido na gestão de Rosana Martinelli em Sinop

DA REDAÇÃO

A candidata a prefeita de Sinop Rosana Martinelli (PR) afirmou que um dos órgãos que será fortalecido na sua administração será o Núcleo de Desenvolvimento Urbano de Sinop (Prodeurbs).

De acordo com Rosana, essa será uma pasta da administração que contará com o perfil técnico. Além disso, citou a sua preocupação com o setor, tendo se reunido com arquitetos e engenheiros no período de elaboração do plano de governo.

“Não vamos criar uma secretaria específica para não termos aumento na estrutura pública, mas teremos uma diretoria que funcione bem, com mais recursos para o Prodeurbs. Atualmente, está sendo implantado o protocolo com prazo de entrega e análise de processos, e vamos disponibilizar de mais pessoas para atender os profissionais da área”, afirmou Rosana Martinelli.

A candidata também disse que se eleita prefeita de Sinop, vai promover uma gestão de diálogo com as categorias.

“Estaremos sempre prontos para receber sugestão, tanto é que procurei a categoria para elaborar o plano de governo. E, se eleita prefeita, quero contar com a colaboração dos arquitetos, engenheiros e loteadores na equipe de transição”, disse a republicana.

Consta no plano de governo de Rosana Martinelli para a área, a atualização do plano diretor de Sinop.

Entre os pontos, está revisar e implantar o plano, regulamentar as questões que não constam na legislação atual, revisar o código de obras do município, ouvindo a população através das entidades e conselhos, e revisar os demais códigos complementares ao plano diretor, além de georreferenciar área urbana consolidada e as áreas de expansão urbana do município.

Na semana passada, a candidata participou de sabatina no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA), com profissionais das associações dos Engenheiros (Aenor), Loteadores (Aelos) e dos Arquitetos (Aenorte), onde explicou o seu plano de governo para a área.

